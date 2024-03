Jorge Almirón no se olvida del Superclásico y dice que habrá "revancha" ante U. de Chile "en alguna final"

Pese a que ya han pasado dos días, a Jorge Almirón, director técnico de Colo-Colo, todavía le da vuelta la derrota sufrida en el Superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

De hecho, el propio estratego argentino reconoció que espera no repetir los mismos errores de cara al duelo de este miércoles ante Sportivo Trinidense, por la vuelta de la tercera fase previa de Copa Libertadores.

"La sensación es que el equipo no jugó lo que venía jugando. Ante la mínima presión no arriesgamos, no jugamos, hubo mucho error y desconfianza. Jugó mejor con la pelota, llegamos con claridad, los ingresos fueron buenos y llegamos por todos lados. El empate era lo justo, pero es cosa del pasado", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

Además, el DT manifestó su deseo de revancha contra los estudiantiles: "A la U la encontraremos más adelante, en alguna final y habrá revancha. Nos encontraremos y estaremos mejor preparados para cuando volvamos a enfrentarlos".

Sobre el cotejo ante los guaraníes, sostuvo que "acá siempre hay obligación de ganar, y mañana es un partido que nos instalaría en la fase grupal de la Copa, y después preocuparnos del torneo local. Ya hablamos de lo que pasó el fin de semana, fue una derrota que duele, pero hay que recuperarse rápido, la cabeza es fuerte y en Copa se vive una energía diferente así es que estamos enfocados. Queremos mejorar, tener más precisión, el rival (la U) hizo bien su trabajo. Mañana juegan un montón de otras cosas, está la parte emocional, somos locales y buscaremos pasar que es lo que más queremos. Vamos a mejorar seguro".

Por último, Almirón adelantó que Arturo Vidal será de la partida ante el conjunto paraguayo por el duelo copero: "De lo físico, intentamos cuidarlo pero no paró, Arturo quería seguir jugando y por eso lo de Paraguay fue una medida consensuada para que jugara el domingo. Hoy ya está recuperado, mañana está para jugar y es normal en él. Toma la responsabilidad, la asume, así ha vivido, por algo logró lo que logró. Comprometerse con algo y hacerlo es difícil en la vida. Lo toma como algo normal, natural, este es un lugar de privilegio. Pasan estas cosas, cuando ganas hay alegrías y cuando pierdes hay maltratos. Donde ha estado, ha hablado y lo ha hecho. Lo veo como algo natural. En un lugar de privilegio como este, pasan cosas buenas o malas".

