Jorge Almirón entrega detalles de la eventual llegada de Guillermo Paiva a Colo Colo: “Está casi hecho”

Colo Colo aún no da por cerrados los fichajes de cara a la temporada 2024, ya que a la llegada de Arturo Vidal y Lucas Cepeda se sumará un nuevo nombre, según adelantó el propio técnico del Cacique.

Lo anterior, ya que al ser consultado sobre la posible llegada del delantero paraguayo Guillermo Paiva, Jorge Almirón aseguró que esta estaría prácticamente lista, lo que debería concretarse dentro de los próximos días.

“Creo que ya está casi hecho, no he hablado con los dirigentes, pero se adelantó bastante la contratación. Esperemos que le vaya bien, es un buen jugador, me hablaron bien de él. Con sus características puede ayudar al equipo”, expuso el técnico de los albos.

Mientras que, sobre la presencia de Arturo Vidal en el duelo con Huachipato fijado para este domingo, el estratego indicó que “quiere mucho al club y entrena para ganar, a nosotros nos empuja todos los días, se me hace muy fácil entrenarlo. Me imagino que la expectativa de Vidal es entrar a la cancha mañana y ganar. La verdad es que nos tiene motivados”.

Para finalizar, Almirón valoró la incorporación de Cepeda al club, puntualizando que “pedí referencias de él, lo he visto bastante en videos. Creo que tiene características para ser un jugador importante. Hay que llevarlo de a poco, que vaya conociendo el vestuario y lo que representa jugar a estadio lleno”.

PURANOTICIA