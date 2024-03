Jorge Almirón confirma que Arturo Vidal no jugará el partido de Colo-Colo ante Coquimbo Unido

Colo-Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional este domingo cuando visite a Coquimbo Unido, por la quinta fecha.

En la antesala al viaje a la Cuarta Región, el director técnico del "Cacique", Jorge Almirón, confirmó la baja de Arturo Vidal ante los "piratas".

"El único que no viajaría sería Arturo. Preferimos que no viaje y se quede, porque hizo un esfuerzo enorme para jugar el partido anterior. Viene haciéndolo para sumarse a jugar y prefiero que se pueda recuperar bien y estar a tope", reconoció el estratego argentino.

Además, se refirió a la grave lesión que sufrió César Fuentes y al criticado estado de la cancha del estadio Monumental: "Sufrió una lesión durísima para cualquier jugador. Esperemos que se recupere pronto y bien. No podría decir que la lesión fue por la cancha. Lamentablemente, estas lesiones se dan en cualquier momento. Igual el estado de la cancha es importante, ya lo hablamos y para la intención de juego te limita un poco, pero no lo tomamos como excusa".

El trasandino agregó que "nosotros esperamos ofrecer un buen espectáculo para que la gente venga y disfrute de un buen partido. Después el estado de la cancha irá mejorando, seguramente harán trabajos y mucho más no puedo decir. Estoy pensando en el partido del domingo".

Por último, Almirón manifestó su deseo de incorporar un nuevo refuerzo tras la lesión de Fuentes: "Sería importante, no lo he hablado con los directivos todavía. Es una baja sensible para el plantel, son lesiones prolongadas y sería importante sumar a un jugador. Todavía no hemos hablado de nombres porque las ligas ya empezaron y negociar es muy complicado. Veremos que se puede hacer".

