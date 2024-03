Jordhy Thompson y su mea culpa tras su paso por la cárcel: "Ofrezco disculpas"

El 2023 de Jordhy Thompson fue escandaloso. El joven delantero estuvo en la cárcel por femicidio frustrado tras agredir a su pareja.

Para intentar comenzar de cero, el atacante dejó Colo Colo y partió al fútbol ruso, al Orenburg de ese país. Y desde allá volvió a referirse a los problemas que ha enfrentado y pidió disculpas a la opinión pública.

"Es entendible toda la gente que me criticó. Obviamente que les ofrezco unas disculpas. A mí me habría encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo, haber hecho mucho más de lo que mostré en tan poco tiempo", reconoció en entrevista con Mega.

"La pasé mal allá, pero bueno, todo lo malo lo dejé atrás y pude enfocarme acá y estar tranquilo. Orenburg me abrió las puertas en el momento en que estuve mal", añadió.

Además, recordó sus días en la cárcel y reveló que dos compañeros del Cacique lo fueron a visitar: "Fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí. Fue Damián Pizarro y Alan Saldivia, y mi representante y familia más que nada. Ahí es cuando uno se da cuenta los que están cuando está mal".

Por último, Thompson reiteró su dese de revancha en el cuadro albo: "Colo Colo siempre me dio la oportunidad y fue mi falta de madurez no poder aprovechar las oportunidades que me dio el club. Voy a dar vuelta toda la situación".

