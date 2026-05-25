¿El último baile de Alexis? Hinchas del Sevilla exigen la continuidad de Sánchez tras el fin de la temporada

La derrota por 1-0 ante Celta de Vigo, en el cierre de la temporada 2025-2026 de La Liga española, podría haber marcado el último partido de Alexis Sánchez con la camiseta del Sevilla FC.

El delantero chileno finaliza contrato el próximo 30 de junio y desde hace semanas se especula con una eventual salida del cuadro andaluz una vez concluya su vínculo.

No obstante, las buenas actuaciones del tocopillano en el tramo final de la temporada —con goles y asistencias clave para ayudar al equipo a evitar el descenso— generaron un fuerte respaldo de los hinchas, quienes piden su continuidad de cara a la próxima campaña.

Así quedó reflejado en una encuesta realizada por el sitio El Desmarque, donde Alexis Sánchez recibió un amplio apoyo por parte de los fanáticos sevillistas: un 86% de los votantes, equivalentes a cerca de 3 mil hinchas, se manifestó a favor de su permanencia en el club. En contraste, apenas un 14%, menos de 500 personas, optó por pedir su salida.

Por su parte, Gabriel Suazo, el otro chileno que milita en el conjunto nervionense, también obtuvo respaldo de los aficionados, aunque en menor medida. Un 63% se mostró partidario de que continúe en el plantel, mientras que un 37% preferiría que deje la institución.

De todas formas, el lateral nacional mantiene contrato vigente con el Sevilla hasta 2028.

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