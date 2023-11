Joaquín Niemann: "No fue lo que queríamos en cuanto a resultado"

Los golfistas chilenos Joaquín Niemann y Guillermo Pereira llegaron como favoritos a los Panamericanos, pero ambos terminaron sin medalla. Mientras este último finalizó décimo, Niemann fue sexto gracias a que este domingo hizo la mejor ronda, pero no le alcanzó para remontar luego de tres vueltas iniciales muy irregulares.

"Al menos me saqué el bicho de hacer una buena ronda, y me voy con una sensación más agradable, pero evidentemente no fue lo que queríamos en cuanto a resultado. La cancha tampoco estuvo tan buena desgraciadamente, pero todo lo demás fue increíble, sobre todo el público", dijo Niemann.

Además, hizo hincapié en que "creo que me faltó haberme puesto en una buena posición en los tres primeros días, y hoy no alcanzó. Lástima no haber podido conseguir una medalla, pero el deporte es así y sé que habrá una revancha".

Por su parte, Pereira aseguró que "fue una tremenda experiencia haber jugado de nuevo en Chile. Hace tiempo que no lo hacíamos, así que agradecidos de la gente que vino a apoyarnos. Lástima que ninguno de los dos pudo lograr una medalla. Uno siempre quiere jugar bien, pero no todas las veces se puede".

PURANOTICIA