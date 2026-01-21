Joaquín Larrivey sobre incendios en Biobío: "Nuestro corazón y compromiso está en brindar todo lo que tengamos"

Deportes Concepción derrotó durante la noche del martes a Cerro Largo por 3-1 a Cerro Largo de Uruguay por el torneo amistoso Serie Río de La Plata 2026, el cual se está disputando en Montevideo.

Pese a la victoria, no todo fue alegría para el cuadro penquista, debido a la catástrofe en la región del Biobío por los incendios forestales.

Joaquín Larrivey, experimentado delantero del conjunto lila, manifestó su tristeza por lo que se vive y en conversación con radio ADN expresó: "Para nosotros es muy importante darle una alegría a la gente que nos acompañó hoy y también darle una pizca de felicidad a toda la gente que realmente lo está pasando muy mal en Concepción. Estoy muy triste por esa situación".

"Todos conocemos a alguien que lamentablemente perdió su casa, perdió todo, y hubo gente que perdió la vida, fueron muchas personas. La verdad es que un desastre. Me quedo con toda la colaboración que estoy viendo. Este tipo de tragedias sacan lo mejor de la sociedad y lo mejor del ser humano. Estamos todos muy pendientes. Nuestras familias están colaborando en lo que hace falta", añadió el ex atacante de Universidad de Chile.

Por último, Larrivey sentenció: "Le mando un fuerte abrazo a la gente afectada, todo nuestro corazón y nuestro compromiso está en brindar todo lo que tengamos. Ya llegaremos a Concepción y seguramente pondremos el hombro para colaborar desde donde nos toque".

PURANOTICIA