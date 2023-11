Joaquín Larrivey quiere seguir el próximo año en Magallanes aunque descienda

Magallanes está luchando con todo por salvarse del descenso a la Primera B, situación de la que buscará zafar en estas dos últimas fehcas del Campeonato Nacional 2023.

Pese al delicado momento y la calra opción de perder la categoría, Joaquín Larrivey manifestó todo su deseo de continuar en el club y respetar su vínculo con el club.

"Tengo contrato con Magallanes para el año que viene, en principio mi idea es seguir. Después cuando termine el año, dependiendo de muchas cosas nos sentaremos con el presidente y decidiremos. Yo ya le manifesté mi idea de seguir en caso de cualquier cosa, pero me siento bien, vigente", reconoció el atacante argentino en conversación con radio ADN.

"Estoy en un lugar donde realmente me siento valorado, me siento querido por mis compañeros y por la gente de Magallanes. Me siento con ganas, que soy un aporte y mientras eso suceda, voy a seguir jugando. El año que viene seguramente jugaré de vuelta en Magallanes, pero aún no se sabe", añadió.

Sobre el vital triunfo ante Curicó Unido el pasado domingo, sostuvo: "En lo personal estoy contento, pero fundamentalmente contento por el resultado. No nos queda margen, tenemos que ir a ganar los dos partidos que nos quedan y ahora con Curicó era una final. Somos un equipo que nunca se entrega, nunca bajo los brazos. El fútbol siempre te pone a prueba. Desde que uno empieza a jugar en un equipo que busca ser profesional, está constantemente partido a partido bajo una cierta presión en la cual tiene que demostrar porque está ahí".

