Jean Meneses y su regreso al fútbol chileno: "El objetivo con Limache es clasificar a una copa internacional"

Después de siete temporadas en el extranjero, Jean Meneses regresó al fútbol chileno. El delantero nacional debutó oficialmente con Deportes Limache y su estreno fue agridulce.

Es que el atacante marcó un golazo, pero no le alcanzó a un cuadro "tomatero" que cayó por 3-2 frente a Coquimbo Unido, por las semifinales de la Supercopa 2026.

Tras el cotejo, el ex Vasco da Gama valoró su retorno al país: "Me pone muy contento volver a jugar en Chile. Todo esto es por mi familia. Se me dio la oportunidad de venir a Limache y quiero aprovecharla al máximo. Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien".

Además, destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la temporada 2014-2015: "Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo. Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera".

Por último, sobre sus objetivos con Deportes Limache para esta campaña, Meneses sostuvo: "El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos".

PURANOTICIA