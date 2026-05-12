Jean Meneses explota contra el arbitraje tras la eliminación de Limache de la Copa de la Liga: "Te echa a perder todo el trabajo de la semana"

Deportes Limache no pudo llevar su sorprendente campaña en el Campeonato Nacional a la Copa de la Liga, pues el cuadro "tomatero" cayó por 3-2 ante Palestino y sentenció su eliminación a falta de una fecha para el final del Grupo C.

La derrota frente al conjunto "árabe" desató la molestia de la figura del elenco limachino, Jean Meneses. El jugador disparó con todo contra el árbitro Nicolás Millas, a raíz del penal sancionado a favor del equipo de colonia. Dicha infracción fue cobrada a los 85', justo en el momento en que ganaban por 2-1 a los tetracolores.

En conversación con TNT Sports, el extremo lanzó sus descargos: "No sé cuál es el criterio que aplicó el árbitro en el penal...Esto te echa a perder todo el trabajo de la semana".

Siguiendo con sus críticas, el exseleccionado nacional exigió que haya consecuencias tras lo ocurrido en la cancha. "Uno nunca puede hablar de ellos (árbitros), y cuando uno comete errores es castigado. Entonces, espero que se tomen medidas en el asunto”, añadió.

Por último, Meneses agregó cuestionamientos sobre la claridad de la decisión que determinó el rumbo del partido: "No sé qué habrá cobrado en el penal. Ni él sabía si cobró mano o patada, nunca supo explicar lo que pasó, es raro".

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