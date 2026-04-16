Jarry busca meterse en cuartos del Challenger de Oeiras: enfrenta al local Faria en octavos

Este jueves, el certamen portugués correspondiente al Challenger de Oeiras III volverá a ver en acción a Nicolás Jarry (155° del ranking ATP). El tenista nacional se prepara para disputar la segunda ronda del torneo europeo, aguardando su turno para saltar nuevamente a la pista.

Tras haber conseguido una victoria en su debut, el "Príncipe" tendrá como oponente al dueño de casa Jaime Faria (142°). La organización determinó que este compromiso de octavos de final se lleve a cabo en el último turno de la cancha central, por lo que el arranque de las acciones quedó fijado para no antes de las 10:00.

Los registros históricos indican que existe solo un cruce previo entre el jugador chileno y el representante luso. Dicho encuentro se produjo durante la presente temporada, específicamente en la primera fase de la qualy para el Rio Open, instancia donde el europeo se quedó con el triunfo tras imponerse con parciales de 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3.

Si logra superar esta valla y avanzar a cuartos de final, "Nico" ya conoce a sus posibles contrincantes. Su próximo desafío saldrá del choque que animarán el francés Luca Van Assche (100°), quien ostenta la condición de tercer sembrado de la competición, y el ruso Roman Safiullin (226°), jugador que accedió al cuadro principal proveniente de la etapa clasificatoria.

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