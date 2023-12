Jaime García zanja polémica con Hernán Caputto y asegura que está enfocado en su futuro

Los dichos de Hernán Caputto sobre Jaime García, a quien acusó de salir a beber alcohol con los jugadores de Ñublense, ya son parte del pasado para el ex DT del cuadro chillanejo.

Es que el adiestrador nacional zanjó el episodio con el actual estratego de los "Diablos Rojos" y aseguró que dio vuelta la página.

"Para mí está zanjado el tema. No voy a hablar nada más. Lo dejo acá el tema. Aquí se quedó conmigo. No voy a hablar de cosas que no me corresponden. No hay para qué", expresó García en entrevista con Las Últimas Noticias.

Sobre su futuro como entrenador, sostuvo: "Voy a esperar que termine el torneo, porque hay técnicos que están dirigiendo, entonces no puedo estar no querer pretender algo si están dirigiendo todavía, por el respeto hacia ellos".

"Creo que la próxima semana se me pueden abrir caminos y dónde vaya lo haré de la mejor forma o igual como lo hice en Ñublense. Me estoy preparando para eso", añadió.

Por último, consultado sobre si se ve en un club o en la Selección chilena, comentó: "Iré donde me sienta feliz de nuevo, donde pueda estar tranquilo para dirigir. Si es en Santiago, maravilloso. Si es en provincia le voy a poner el mismo empeño y la misma fuerza. Donde esté no se me va a quitar el compromiso con la gente".

