Jaime García responde a los rumores que lo vinculan a la UC: "Uno siempre va a estar dispuesto"

Universidad Católica, Everton y Audax Italiano vieron salir a sus entrenadores en los últimos días tras malos resultados, por lo que rápidamente surgió el nombre de Jaime García como candidato para asumir alguna de esas bancas, pues el técnico nacional se encuentra libre al quedarse sin club en este inicio de temporada 2024.

Eso sí, el ex DT de Ñublense ha sido vinculado principalmente al cuadro cruzado para reemplazar a Nicolás Núñez y hasta el Presidente Gabriel Boric, reconocido hincha del conjunto de la franja, manifestó su deseo de que "Chicho" sea el nuevo estratego de la UC.

Con ese panorama, el propio García se refirió a la posibilidad de arribar al elenco precordillerano, al expresar en conversación con el sitio En Cancha: "Uno siempre tiene sueños y metas. Yo creo que tengo la capacidad para dirigir en cualquier equipo, sobre todo un equipo grande, que es lo que uno siempre espera. Sé que hay procesos y tiempos para eso, y yo puedo decir que me estoy preparando para el momento que a mí me toque asumir un desafío así".

"Sé que algo va a salir. Si es Católica, uno siempre va a estar llano y dispuesto. Es uno de los equipos grandes de Chile", añadió.

Además, sostuvo que ha seguido de cerca los partidos del torneo nacional: "He estado contento, viendo el campeonato, observando a los equipos, cómo se ha ido dando el torneo. He tratado de no aparecer en los estadios por una razón lógica, porque sé que se presta para otras cosas".

Por último, admitió que de momento no ha recibido llamado de algún club: "Aquí existe la libre elección y yo soy muy respetuoso de eso. Siento que cuando escogen a un entrenador, y se decantan por uno en vez de otro, está muy bien, siempre he respetado eso, incluso cuando se elige a un técnico de afuera, porque sí viene a sumar al fútbol chileno, bienvenido sea".

