Jaime García cargó contra el césped del estadio Nelson Oyarzún de cara al partido entre Ñublense y Magallanes

Suman y siguen los reclamos por los estados de las canchas de fútbol a lo largo del país. Si las críticas han apuntado al césped del estadio Santa Laura, ahora la polémica se traslada a la región del Ñuble, concretamente al estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Fue el propio Jaime García quien manifestó su molestia por el tema, en diálogo con radio Ñuble: "No busco culpables, no me interesa. Yo soy el DT no más y pueden decir que soy agrandado".

"Hay muchas cosas detrás del campo de juego que puedan hacer un daño colateral, pero no estoy para buscar culpables. Mi función es dirigir y tengo que hacerlo de la mejor forma posible", expresó el entrenador del cuadro chillanejo.

En ese sentido, manifestó su preocupación por eventuales lesiones que podrían ocurrir a raíz del terreno de juego: "Tengo una institución y una región detrás mío, así que no me voy enfocar en dañar a alguien y en apuntar con el dedo porque no me corresponde, pero cansa".

"Estoy esperando el viernes para poder concentrarme y tener un buen resultado, independiente de lo que pasó con Unión Española", sentenció el adiestrador criollo.

