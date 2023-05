Jaime García aprobó un eventual retorno de Matías Moya a Ñublense: "Elegiré siempre a alguien que conozco"

Tras brillar con la camiseta de Ñublense durante las temporadas 2021 y 2022, el mediocampista Matías Moya decidió dar el gran salto fichando con Colo-Colo. Pero la apuesta no le salió como esperaba al argentino-chileno.

Las lesiones no le han permitido tener la continuidad necesaria en el "cacique", sumando apenas 120 minutos en cinco de los 15 cotejos que disputaron los "albos" en el Campeonato Nacional, números que lo tienen con un pie fuera del elenco de Macul.

Frente a este escenario, el volante ha sido vinculado con un posible retorno al conjunto chillanejo y si bien de momento todo es una especulación, la transacción no es mal vista por el técnico ñublino Jaime García.

"Tuvo un par de lesiones, le costó. No todos tienen el mismo paladar futbolístico o la misma confianza. Si tú me preguntas sobre traer a algún jugador a mitad de temporada, siempre me voy a inclinar por alguien que acá tuvo un buen pasar", señaló el estratego a radio Agricultura.

En la misma línea, el entrenador de los "diablos rojos" remarcó que "tiene que ser así porque cuesta mucho que vengan jugadores de afuera y que se incorporen rápido en lo que uno busca. Él no fue citado por un tema técnico. Él ha sonado, pero yo no sé nada. Pero si me preguntan, elegiré siempre a alguien que conozco".

Por otra parte, García adelantó el duelo con Aucas por Copa Libertadores, asegurando que "te puede abrir dos puertas que son la Sudamericana y seguir en carrera en Libertadores ante un equipo que en la altura es fuerte. (...) Podemos hacer cosas importantes. Hay que jugar el partido, obviamente, pero voy con muy buena disposición".

