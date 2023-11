Jaime García afirma sentirse listo para dirigir a la Roja: "Voy a muerte, estoy preparado"

Eduardo Berizzo renunció a la selección chilena tras el magro empate obtenido contra Paraguay en donde estuvo casi un tiempo completo con un hombre más en la cancha. En este escenario, comienzan a surgir nombres de los posibles reemplazos, uno de ellos, es el de Jaime García, quien señaló sentirse preparado.

Días antes del duelo de La Roja frente a la escuadra guaraní, la página Salir Jugando entrevistó al ex director técnico de Ñublense, quien se encuentra en Europa aprendiendo más de la realidad futbolera del Viejo Continente. Dentro de este contexto, el medio le consultó si se siente preparado para dirigir a la selección, a lo cual García le dio el visto bueno.

“Absolutamente. Pero siento que el fútbol me indica los momentos y los espacios, como me ha ido marcando en mi vida. Yo no me apuro, trato de trabajar a medida que el fútbol me va entregando herramientas, pero sí, yo me siento (preparado) ¿Quién no estaría con el orgullo de representar a tu selección, con el orgullo de representar a tu gente, a tu sangre? Yo voy a muerte no más. Creo que he hecho el camino que a mí me tocó, que es el camino largo. Si en algún momento de la vida se me presenta, creo que sí, absolutamente”, contestó el director técnico que llevó a los "diablos rojos" a un torneo internacional por primera vez en su historia.

De momento, la ANFP confirmó que el jefe técnico de las Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova, asumirá el interinato de la Roja de cara al duelo frente a Ecuador del próximo martes 21 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

PURANOTICIA