Jadue recordó la noche que Vidal chocó su Ferrari y afirmó que "la Copa América sin Arturo no se ganaba"

El podcast "Campeones, no finalistas" publicó este jueves un nuevo episodio el cual estuvo enfocado en el choque que protagonizó Arturo Vidal en plena Copa América de 2015, situación que derivó en su detención y posterior control de detención por conducción en estado de ebriedad y falta de respeto a la autoridad.

Frente a esto, se generó un debate en torno a la continuidad o no del "King" dentro de la Selección, situación que involucró al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien recordó este polémico episodio.

El otrora mandamás del fútbol chileno detalló que "llamé a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, no me contestó, era muy tarde ya. Hablé con la ministra del Deporte y me dijo que mañana en la mañana me iba a llamar la presidenta para que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para que Arturo no pasara la noche en la comisaría, como fue".

El exdirigente sostuvo además que "le pedí a mi abogado que, de no ser posible que no saliera de la comisaría, al menos que no estuviera esposado. Esa imagen hubiera sido muy difícil para él. Se cumplió el objetivo, se logró".

Jadue, comentó que al día siguiente pudo comunicarse con la exmandataria. "Le pregunté a la presidenta, ¿qué haría usted? El país estaba dividido, la mitad quería que Arturo saliera de la selección, y la otra mitad lo quería dentro", relató el calerano, quien reveló que la ex Primera Autoridad le respondió: "Sergio, haga lo mejor por nuestro país".

"Consideré que lo mejor para nuestro país era mantener a Arturo Vidal en la selección. No tan solo por él, sino también por la selección. Arturo nos necesitaba y nosotros también lo necesitábamos a él. La Copa América sin Vidal no se conseguía ni se ganaba", remarcó.

De todas maneras, el extimonel del balompié criollo descartó que haya existido intervencionismo por parte del Estado y aseguró que "no es efectivo que la presidenta me haya pedido que lo dejara. Hablé con ella solamente para tratar que me ayudara con respecto al tema de Arturo Vidal, no pudo hacer nada, ya era demasiado tarde, ella hizo lo que debió hacer, que no hace nada, no podía hacer algo ella en esa situación".

