Israel Poblete hizo dura autocrítica en la U: "Si estamos octavos es porque lo merecemos"

Este sábado ante Ñublense, Universidad de Chile se jugará su última carta para entrar en Copa Sudamericana, asumiendo que además del triunfo, también deben esperar por la caída de Universidad Católica.

Aunque en la escuadra azul mantienen la ilusión de clasificar el certamen internacional, también son conscientes de que no han tenido un buen año, alejado de los primeros lugares a los que en algún momento aspiraron.

"Teníamos la ilusión de pelear arriba por cómo terminamos la primera rueda, después hubo pasajes futbolísticos, los rivales nos cambiaron la forma de jugar y nunca pudimos encontrar el funcionamiento para poder sostener eso", sostuvo este miércoles en conferencia de prensa el mediocampista Israel Poblete.

En la misma línea, el volante subrayó que "si estamos octavos con los puntos que tenemos, es porque lo merecemos, perdimos muchos puntos, podríamos haber jugado mejor, también hubo partidos en los que merecíamos más. Teniendo la autocrítica, pudimos hacerlo mejor para sumar más puntos y no estar en dónde estamos ahora, que es una mala posición".

Consultado por los motivos de esta irregular campaña, Poblete apuntó que "el primer semestre pasó que los equipos no nos respetaban tanto y salían a buscar, ahí nosotros de contra lo hacíamos bien, pero en el segundo semestre los rivales nos empezaron a respetar, se nos metieron atrás y nunca pudimos superar esa barrera ni encontramos el funcionamiento para penetrar esas defensas".

"Hicimos todo lo posible para encontrar ese juego y dar el salto de calidad. No pudimos. Pero me quedo con la tranquilidad de que el equipo siempre intentó hacer lo mejor posible", cerró el ex futbolista de Huachipato.

PURANOTICIA