Impacto en Río: Erick Pulgar se queda sin DT en Flamengo tras sorpresiva salida de Filipe Luis

Tremenda sorpresa en Brasil. Erick Pulgar se quedó sin entrenador en Flamengo, luego de que el cuadro de Río de Janeiro decidiera destituir a Filipe Luis.

La directiva Mengao tomó la determinación después de la victoria por 8-0 sobre Madureira, resultado que permitió la clasificación del equipo a la final del Campeonato Carioca.

"El Club de Regatas de Flamengo informa que, a partir de este martes, Filipe Luis no seguirá al mando técnico del equipo profesional", sostuvo el club en una nota de prensa oficial.

En su paso por el elenco, el estratego conquistó cinco títulos: Copa de Brasil 2024, Supercopa de Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025, Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao 2025.

Ahora, Pulgar y el plantel del Flamengo deberá prepararse para la final del torneo estadual bajo una nueva conducción técnica que se anunciará en los próximos días en Río de Janeiro.

