"Ha sido de los mejores": Luis García Plaza se rinde ante el impacto de Alexis Sánchez en el Sevilla

Una asistencia en la victoria contra el Espanyol y la anotación que selló el triunfo frente a la Real Sociedad han consolidado a Alexis Sánchez como una figura clave para el Sevilla durante sus dos recientes compromisos, todo esto pese a no ser titular.

El destacado rendimiento del atacante nacional motivó las loas por parte de Luis García Plaza. El técnico a cargo del cuadro andaluz valoró profundamente la labor mostrada por el delantero chileno en los últimos cotejos.

Durante una conferencia de prensa, el adiestrador fue claro al evaluar el presente de su plantilla: "Todos tienen que jugar el papel de titular y de suplente, y tienen que aportar minutos de calidad. Alexis ya lleva dos partidos entrando en el descanso y ha sido de lo mejores".

En esa misma línea, el estratega profundizó en su exigencia para el grupo y añadió: "Necesito que todos jueguen minutos de calidad. Los jugadores saben que da igual quién es titular, y si tienen que jugar media hora, deben dar el máximo".

Gracias a estas dos últimas victorias, la escuadra donde militan Sánchez y Gabriel Suazo logró escalar hasta el 13° puesto de la tabla. Con este repunte, el equipo logra, de momento, salvarse del descenso en La Liga española.

El retorno a la acción para el conjunto andaluz está programado para el miércoles, jornada en la que tendrán un duro desafío al visitar al Villarreal, escuadra que actualmente se ubica en el tercer casillero del certamen.

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