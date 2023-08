Gustavo Quinteros y oferta de Vélez Sarsfield por Fernando de Paul: "No creo que sea posible su salida"

En las últimas horas se encendieron las alarmas en Colo-Colo, luego de que se diera a conocer una supuesta oferta de Vélez Sarsfield de Argentina por Fernando de Paul.

Y si bien el técnico del cuadro "albo", Gustavo Quinteros, valoró el interés del cuadro trasandino, cerró la puerta una salida del golero.

"Es una buena noticia, porque es un jugador más que es pretendido por un equipo importante de Argentina. En este momento es difícil considerar las ofertas, porque el libro de pases está cerrado. De Paul y Cortés son muy importantes para el equipo", expresó el DT en la conferencia de prensa de este viernes.

"En momentos difíciles nos han sostenido y ellos nos han ayudado en Copa Chile y el Campeonato Nacional. No creo que sea posible la salida de un jugador y menos de un arquero", añadió el estratego.

En otro tema, el adiestrador se refirió al caso del joven delantero Jordhy Thompson, quien incumplió la orden de alejamiento con la demandante, su ex pareja Camila Sepúlveda, tras ser vistos juntos en un video que se viralizó en redes sociales.

"Como entrenador sé que todos los jugadores de fútbol que tengo tienen una vida privada, tienen sus familias, sus problemas personales y familiares, y cada vez que un jugador de fútbol tuvo un problema que afecte al equipo, al grupo de trabajo, ahí tomaré cartas en el asunto. Lo hice con él y con otros jugadores", sostuvo.

"Hoy no tenemos ningún problema en la parte futbolística, ni en lo grupal. El club está al tanto de todo y el jugador, todos los jugadores saben qué tienen que hacer lo que no tienen que hacer, y si algún jugador tiene un problema que afecte al equipo, yo me haré cargo", añadió.

Por último, Quinteros comentó: "Hoy estamos bien, pensando en el partido del domingo y esperamos que podamos seguir adelante. Hoy él está entrenando muy bien, metido en el partido, en las prácticas y ojalá el domingo él y sus compañeros puedan darle una alegría a la gente y al club".

PURANOTICIA