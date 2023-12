Gustavo Quinteros por mal estado de la cancha del Monumental: "No tenemos que poner excusas de nada"

La previa del crucial duelo de Colo-Colo ante Unión Española en el estadio Monumental, por la definición del título del Campeonato Nacional 2023, ha estado marcada por el mal estado de la cancha del estadio Monumental tras los conciertos de Roger Waters y The Cure.

Y este viernes, a Gustavo Quinteros le consultaron sobre si ha visto la situación del terreno.

"La vi ayer en la mañana, hoy no. Espero que esté bien para el partido. Confío y he visto que se está trabajando muchísimo para que llegue de la mejor manera y espero que sea así. Que podamos jugar buen fútbol los dos equipos y que no sea algo que tengamos que volver a hablar", respondió el estratego del elenco albo.

Eso sí, el DT acalró: "He quedado con los jugadores que no tenemos que poner excusas de nada, que tenemos que jugar y superar al rival futbolísticamente, sin pensar en nada que pueda afectar. Esperamos que la cancha esté en buen estado y después, con la opinión de los protagonistas que pisarán el campo, sabremos realmente su estado".

Pero también, el adiestrador se refirió a la otra polémica sobre las especulaciones de que el archirrival Universidad de Chile se deje perder ante el líder Cobresal para perjudicar a Colo-Colo.

"En mi vida futbolística no he conocido a un jugador que haya ido a menos o haya jugado para atrás, espero en mi vida no conocerlo. Yo confío en el profesionalismo de todos los jugadores, de todos los equipos, que cada vez que un jugador entra a la cancha es para ganar, para dar lo mejor, para representar a un equipo, a una camiseta, tal como lo hacemos nosotros", sostuvo Quinteros.

Por último, sobre el disputar los tres partidos de la definición por el título en simultáneo, comentó: "Nosotros no pensamos en lo que hacen los demás, pensando en que tenemos un trabajo que va a ser difícil, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, y si el que va a arriba pierde puntos, mucho mejor".

