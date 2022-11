Gustavo Quinteros aclara su frustrada llegada a la banca de Independiente: "Yo nunca dije que no"

Por varias semanas estuvo latente la opción de que Gustavo Quinteros dejara Colo-Colo ante el interés y una supuesta oferta de Independiente de Avellaneda. Sin embargo, el técnico se quedó en el "cacique", cuadro con el que se consagro monarca del Campeonato Nacional y ya planifica la temporada 2023.

Y el estratego de los "albos" se refirió por primera vez a su frustrada llegada a la banca del cuadro argentino y explicó qué pasó realmente con el interés.

"Yo nunca dije que no, porque no se llegó a hablar de un contrato o de una posibilidad concreta. Yo tengo contrato con Colo-Colo por un año más y hay una cláusula de salida. Lo primero que debe hacer un club interesado es solucionar este tema con Colo-Colo, afrontar la cláusula", expresó el DT en conversación con Radio Continental.

Además, agregó: "No se pudo avanzar porque existe esta cláusula. Yo igualmente en Colo-Colo estoy muy contento. Por supuesto estoy agradecido y orgulloso de que un equipo grande como Independiente haya estado interesado. Quiero aclarar esto para que la gente no piense que yo fui el que dijo que no, porque no fue así".

Al final, su ayudante técnico, Leandro Stillitano, fue el que arribó a Independiente. Sobre esa situación, Quinteros sostuvo: "Será su primera experiencia como entrenador, pero está muy capacitado, tiene experiencia en el club y no tengo dudas que le irá muy bien. Me pondría muy feliz si hace una gran campaña. Fue un gran asistente para mí. Ojalá que pueda plasmar la idea de juego que compartimos".

Por último, sobre el Mundial de Qatar 2022, dijo: "Estoy entusiasmado con Argentina, tengo mucha fe, hay un muy buen equipo, tenemos a Messi bien rodeado con jugadores que están en buen momento. El entrenador ha hecho una gran gestión de vestuario. Espero verlos en octavos, cuartos y ojalá más allá".

"Me encantaría que si no está Argentina, que sea Brasil quien llegue a la final y gane el Mundial. Esperemos que esta vez se nos dé y que se le dé a Sudamérica", completó.

