Gustavo Álvarez y opción de asumir la banca de la Roja: "No me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario"

Universidad de Chile se prepara para visitar este domingo a Curicó Unido por la ida de los octavos de final de Copa Chile, en un duelo donde los azules tendrán varias bajas por lesionados y los convocados a la Selección chilena.

Este viernes, el técnico del cuadro estudiantil, Gustavo Álvarez, dijo no hacerse problemas por las ausencias que tendrá de cara al cotejo ante el conjunto "tortero", y en ese sentido, descartó suspender el encuentro.

"Una razón es por un calendario muy apretado que tenemos. Otra es que, del equipo que voy a alinear, hay siete u ocho jugadores que fueron mucho más titulares que suplentes en este semestre. Cuando hay selección hay oportunidades para jugadores que la están esperando, pero se darán cuenta de que hay más titularidad que suplencias en el once inicial", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Ante las ausencias, podemos tener diferentes características, pero la función la hacemos igual. Cuando un jugador no tiene minutos competitivos, no pierde capacidad, si ritmo, pero puesto en un equipo de habituales titulares se potencia. Cuando cambia todo el equipo, hay un alto riesgo de que la falta de ritmo pase factura, como lo que pasó con Limache”, añadió.

Sobre el rival, sostuvo que "Curicó conserva la intensidad y ritmo de Primera División. Nos preparamos muy bien para este partido de ida".

Además, el estratego de la U fue consultado por la opción de asumir la banca de la Selección chilena para reemplazar a Ricardo Gareca. Sobre el tema, respondió: "Estoy 100% enfocado en el presente, tengo un contrato con la U. Mi estilo no es responder por escenarios ficticios, no me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario".

PURANOTICIA