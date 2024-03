Gustavo Álvarez dice no sentir "presión" por la racha negativa de U. de Chile en el Monumental: "Es una gran oportunidad"

Universidad de Chile visitará este domingo a Colo-Colo en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, donde los azules cargan con la racha negativa de no vencer al "Cacique" en el reducto de Macul desde 2001.

Frente a esto, el director técnico del conjunto estudiantil, Gustavo Álvarez, aseguró que ve ese negativo registro como una oportunidad, más que como un desafío.

"Respecto a esta racha que tiene la U en ese estadio, para mí es lejos de ser presión, sino que es una gran oportunidad. La vida me puso en este lugar con la gran oportunidad de ganar en ese estadio. Creo que si uno se enfoca en el pasado, no tiene solución. No se puede modificar. Lo único que se modifica es el presente y ese presente puede modificar el pasado, cortar la racha. Lo siento muy lejos de una presión, es un gran desafío y una gran oportunidad. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar, tengo la gran oportunidad de revertir eso ganando el domingo. Yo y el plantel... todos", expresó el argentino en conferencia de prensa.

"Me parece que uno puede transmitir solo de lo que está convencido, desde un concepto futbolístico hasta una cuestión emocional. Es una gran oportunidad y si vamos al pasado cercano, con otra repercusión, me pasó muchísimo también de dirigir un equipo que hace años que no ganaba en tal estadio por tal cosa o un equipo que nunca había sido campeón en un torneo largo. Todo se puede, es cuestión de convencerse, trabajar y ser constante. Con el mensaje de cada día, este partido de diferente lo único que tiene es que es un clásico", añadió.

Además, agregó que "gran parte de la tranquilidad que tengo, el staff que me acompaña y el club donde estoy, me hizo sentir cómodo desde un primer momento, con tranquilidad. La respuesta del plantel fue de compromiso, respeto. El plantel es consciente de su pasado y lo que quería para este año. Eso es lo que evalúo. Si todo eso está bien, no tengo por qué inquietarme, hay un rival de turno que hay que vencer, pero muy tranquilo como cada semana de la temporada".

También, enfatizó que "es un partido muy importante, pero espero quedar en la historia de este club por algo mucho más grande que ganar ese partido".

Por último, Álvarez se refirió a cómo analiza al rival y en particular a la posible presencia de Arturo Vidal: "Cuando analizo a los equipos rivales analizo funcionamiento y características de jugadores, independiente de los nombres propios. El análisis que hago es de características, porque es lo que influye en los 90 minutos y no la historia de cada jugador".

