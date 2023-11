Grandes momentos Santiago 2023: El público fue el dueño de la fiesta

Se fueron, ya estamos viviendo el duelo. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 llegaron a su fin, aunque pronto se vienen los Parapanemericanos, donde se espera que el público se vuelva a lucir.

El gran ganador de la justa polideportiva fueron precisamente los hinchas, porque consiguieron lo que nadie esperaba: triplicar la cantidad de fanáticos que llegaron a las tribunas en Lima 2019.

Según los datos que dio a conocer la organización de los juegos pasados en la capital peruana, llegaron 517 mil personas a disfrutar del deporte, y Santiago 2023 pulverizó esa marca, porque se vendieron el triple de tickets que en el certamen que lo antecedió.

Una imagen que dio la vuelta al mundo fue lo ocurrido este sábado, a un día del cierre de los Panamericanos, cuando llegaron 40 mil personas a ver el atletismo al Estadio Nacional, 15 mil al vóleibol en la Arena Parque O'Higgins y 20 mil a la final del fútbol en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Harold Mayne-Nicholls, director de Santiago 2023, señaló sobre este hito que "cuando asumí hice un análisis personal y vi los números. Me fijé como meta llegar al millón de tickets emitidos y llegamos al millón cuatro. No me habría imaginado nunca que íbamos a superar con creces el número de entradas".

Luego, invitó al público a hacerse sentir en los Parapanamericanos: "Tenemos 10 días para que la gente se sume, se incorpore y participe de la fiesta. Evidentemente, mañana mismo vamos a empezar con más fuerza. Nos quedan cerca de 80.000 tickets por emitir, por lo que hay que hacer un llamado a la gente. Aprovechen ahora, porque a todos los que les dijimos aprovechen de comprar tickets después andan diciendo que están agotados. No era que no quisiéramos, es que ya no había más. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo, estoy seguro".

Los Juegos Panamericanos dicen adiós, los Parapanamericanos dicen hola, y Santiago 2023 estará siempre presente en el corazón de los fanáticos chilenos.

