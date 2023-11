Grandes momentos en los Parapanamericanos: Con gente en las calles cerró la competencia en Santiago 2023

La prueba de de Para ciclismo en ruta, la mañana de este domingo, bajó el telón a las competencias de los Parapanamericanos 2023. Y a diferencia de los Panamericanos, en que hubo varios deportes que se realizaron fuera de Santiago, ésta fue la única que no se disputó en la capital chilena.

El escenario fue Isla de Maipo, en la zona rural de la Región Metropolitana, donde la gente salió a las calles para alentar por última vez a los deportistas, y en especial al último medallista del Team Para Chile, Matías Mancilla (bronce en la categoría B tándem).



Fueron diferentes circuitos de entre 43,2 y 86,4 kilómetros para las diferentes categorías por las calles y rutas aledañas a Isla de Maipo, a unos 40 kilómetros de Santiago.

Para la historia quedará también que Colombia se quedó con los últimos oros gracias a las victorias de Daniela Munevar en categoría C 1-3 femenino, Alejandro Perea en C 1-3 masculino, Paula Ossa en C 4-5 femenino, y Carlos Vargas en C 4-5 masculino.

PURANOTICIA