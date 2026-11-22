Gonzalo Tapia vivió el sábado por la noche una jornada que difícilmente olvidará.

El delantero chileno convirtió dos de los goles con los cuales su equipo de la MLS, Columbus Crew, venció por 3-0 a Inter de Miami en el primer partido entre ambos equipos por los playoffs y además fue agredido por Lionel Messi, quien ni siquiera fue expulsado por ello.

El jugador surgido en Universidad Católica y que en la última fecha FIFA estuvo en la selección chilena en los dos amistosos ante Colombia, marcó a los 9’ y 58’ de juego (el otro tanto del conjunto de Columbus fue del estadounidense Taha Habroune a los 52’).

En una actitud inexplicable, Tapia fue agredido con un pelotazo en la cara que le tiró Lionel Messi antes del lanzamiento de un lateral y por lo cual el argentino sólo recibió una tarjeta amarilla.

Columbus Crew e Inter volverán a enfrentarse este viernes por el partido de vuelta los playoffs.

PURANOTICIA