Gerente deportivo de la U aseguró que Marcelo Díaz no está descartado, pero que están "avanzando en las prioridades"

Este martes, en medio de la presentación oficial de Juan Pablo Gómez y Federico Mateos como nuevos refuerzos de Universidad de Chile, el gerente deportivo Manuel Mayo zanjó la situación de uno de los futbolistas más pedidos por la hinchada.

Se trata del mediocampista Marcelo Díaz, quien se encuentra en el país a la espera de que termine su vínculo con Libertad de Paraguay y cuyo nombre ha rondado desde hace varios años en la órbita del elenco laico.

Al respecto, Mayo comenzó señalando que "es un jugador que representa una parte importante para la historia de este club. Sus características como jugador en su carrera. Es un jugador que se merece el respeto, y conversé con él y le conté en lo que estamos como club y qué es lo que ha buscado el entrenador".

En la misma línea, remarcó que en la conformación del plantel ha trabajado palmo a palmo con el técnico Mauricio Pellegrino, "porque es parte del proyecto que le presenté y porque en un trabajo en conjunto yo lo iba a ayudar las posiciones con los jugadores que él necesita".

"Eso se lo dije a Marcelo y desde mi lugar he sido lo más claro posible con él, y tratando de no faltarle el respeto", complementó el funcionario de Azul Azul, antes de aclarar cuál es la posición del club respecto al campeón de la Sudamericana 2011.

En ese sentido, subrayó que "acá no hay jugadores descartados, lo que he dicho es que estoy avanzando en las prioridades y en los puestos que él me ha dicho y así podemos tener el mejor plantel posible".

Recordar que en los últimos días, "Carepato" ha sido vinculado con Audax Italiano y de acuerdo a algunos medios nacionales, ya tendría todo acordado para su incorporación.

