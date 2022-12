Gabriel Suazo se despidió de sus compañeros en Colo-Colo: "Que no sea una despedida, sino un hasta pronto"

Gabriel Suazo ya dejó atrás Colo-Colo. El lateral izquierdo, y capitán en la última temporada, se despidió este miércoles del "Cacique" en el estadio Monumental y ahora espera definir el futuro de su carrera, que continuaría en Europa.

El seleccionado nacional llegó hasta el recinto de Macul para despedirse emotivamente de los trabajadores y sus compañeros en el plantel albo.

"Ya lloré mucho, lloré mucho, así que nada. Me voy con dos sentimientos; primero feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, pero con el sentimiento de tristeza de dejar mi casa", expresó a la salida del reducto de Pedrero.

"A los trabajadores en verdad, que he estado tantos años acá, más de 16 años en mi casa como les digo, entonces le quise dejar un obsequio de mi parte a cada uno de ellos que me ha visto crecer de pequeño. Todo muy emotivo, muy lindo, emocionante. La verdad es que un recuerdo que me va a quedar para toda la vida y como se los dije a cada uno de ellos, que esto no sea una despedida, sino un hasta pronto", añadió.

Consignar que este miércoles, radio Cooperativa dio a conocer sobre el interés del Olympiakos de Grecia en Suazo, con quien ya tendría conversaciones.

