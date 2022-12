Futbolista de Puerto Montt desmiente que su casa haya sido consumida por incendio en Viña

Pesar en el mundo del fútbol se generó luego que el programa radial Golazo FM informara que el futbolista de Puerto Montt, Jorge Romo, perdiera su vivienda en el megaincendio registrado este jueves en la parte alta de Viña del Mar.

De hecho, su propio club le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Desde acá queremos enviar todo nuestro apoyo a "Coke" Romo, cuya familia fue víctima de los incendios que afectan a la Región de Valparaíso".

"Por fortuna, sus familiares se encuentran bien y esperamos pronto, de alguna forma, poder ayudar a nuestro querido jugador. Como tú mismo dijiste "a levantarse una vez más". Un abrazo grande, Jorge", agregaron los puertomontinos.

Esta fue una respuesta a un mensaje que el propio ex jugador de Everton de Viña del Mar publicó en sus redes sociales: "A ponernos de pie una vez más, es la ley de la vida. Lo material se recupera. Todo mi núcleo familiar estamos bien, no he podido responder mensajes", indicó Romo.

No obstante, todo se habría tratado de un malentendido, pues el propio futbolista aseguró en su cuenta en Twitter que ni la casa de sus padres ni la suya resultó quemada producto del gigantesco siniestro en la Ciudad Jardín.

"Me tomo un pequeño tiempo para contarles que mi familia está bien. La casa de mis padres, gracias a Dios, no resultó quemada, al igual que la mía", explicó el jugador en sus redes sociales.

No obstante, aseguró que familiares y amigos no corrieron la misma suerte: "No así muchos amigos y familiares que perdieron absolutamente todo. Sólo darle las gracias por la preocupación", zanjó el deportista.

