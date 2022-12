Franco Di Santo, nuevo refuerzo cruzado: "Espero poder darle muchas alegrías a la gente de Católica"

Universidad Católica oficializó el fichaje del delantero argentino Franco Di Santo, quien regresa al fútbol chileno tras 15 años, cuando debutó en 2006 en Audax Italiano.

Después de realizarse los exámenes médicos correspondientes, el trasandino firmó contrato, se puso la camiseta cruzada y entregó sus primeras declaraciones.

"Estoy contento, vuelvo al fútbol que me vio nacer profesionalmente. Vuelvo a una institución grande en Chile. Espero poder darle muchas alegrías a la gente de Católica", reconoció el ex Chelsea.

"Mi evolución ha sido sumar experiencia por varios fútbol, como el inglés, alemán, español, entre otros. Hoy soy un jugador más grande, con más años y experiencia, pero siempre con las mismas ganas que cuando me fui. Vengo a aportar goles, lo principal, eso viene de la mano con la posición. Pero también esfuerzo, sacrificio, lo que pida el club y el plantel. Vamos a estar dispuestos para que Católica logre los objetivos", añadió.

Respecto al entrenador Ariel Holan, sostuvo que "es un técnico que pasó por acá y le fue muy bien. Es respetado, exigente y eso es una de las cualidades principales que me traen acá. Es un técnico que saca lo mejor de uno y quiere ganar todo. Con eso, a uno lo lleva a tomar la decisión del volver al fútbol chileno".

Por último, Di Santo comentó que "estaba jugando en México, me llegó la propuesta de Católica y ni siquiera lo dudé. Vuelvo a un país al que le tengo mucho cariño, que me entregó todas las herramientas y la posibilidad de crecer futbolísticamente para hacer una carrera bastante buena. El hecho de volver a Chile, a un club tan grande, no hubo dudas. Soy mendocino, tengo la familia cerca, es otra cosa que me motivó. Espero darle grandes alegrías a Católica".

