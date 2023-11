Franco Calderón reconoció que le llegó una propuesta de la U, pero que hasta ahora "no hay nada cerrado"

Hace unos días se dio a conocer que Universidad de Chile tenía bastante avanzada las negociaciones para que el defensa argentino Franco Calderón, quien milita en Unión de Santa Fe, se convierta en el primer refuerzo del cuadro azul para la temporada 2024.

Y este lunes, el zaguero trasandino reconoció contactos con el conjunto universitario para incorporarse de cara a la siguiente campaña, aunque aclaró que de momento no hay nada cerrado.

"Hasta ahora, nada cerrado. Solo son rumores nada más", expresó el futbolista en conversación con radio Cooperativa.

"Llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento", añadió Calderón.

Según dieron a conocer desde Argentina hace días, el zaguero no renovaría contrato en Unión de Santa Fe y quedaría como jugador libre, por lo que los estudiantiles no desembolsarían dinero por su pase.

(Imagen: Uno Santa Fe)

