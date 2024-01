Francisco Silva contó la emotiva razón por la que firmó por Limache tras retirarse del fútbol

Francisco Silva sorprendió al volver del retiro del fútbol después de poco más de dos años. El bicampeón de América con la Selección chilena decidió regresar a la actividad como nuevo fichaje de Deportes Limache, club recién ascendido a la Primera B.



En conversación con Soy Quillota, el "Gato" contó las razones que lo llevaron a retomar la acción tras colgar los botines en 2021.



"Más que nada es la motivación de ver que mi hijo creció, empezó a ver videos de fútbol y veía que el papá no jugaba. Ese fue uno de los motivos más importantes", expresó el ex Universidad Católica.



Además, contó: "Tengo una cercanía hace mucho tiempo (con el club Deportes Limache), nos conocemos hace años, así que tenía todas las posibilidades de volver a jugar en Limache. Obviamente uno parte con una ilusión, que se debe ir refrendando después durante los partidos".

Sobre el cómo llega a su retorno al fútbol, dijo: "Vengo trabajando hace tres semanas con el preparador físico de Deportes Limache, con Andrés (Toro), y ahora se viene la pretemporada con el equipo. Obviamente me va a costar un poco más porque hace tiempo que no juego, pero a uno no se le olvida jugar al fútbol, habrá que enfatizar en lo físico".

