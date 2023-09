Fin al misterio: Diego Valencia es confirmado como el nuevo refuerzo del Atromitos de Grecia

Luego de no ser considerado por Salernitana, club dueño de su pase, el delantero nacional Diego Valencia por fin encontró club para la temporada 2023-24.



Este sábado, el atacante fue confirmado como flamante refuerzo del Atromitos, elenco que marcha en el último puesto de la Superliga de Grecia luego de dos partidos disputados.



El formado en Universidad Católica llegó en calidad de préstamo hasta final de temporada y en diálogo con el chileno aseguró estar "muy feliz de que todo haya terminado y ahora soy jugador del Atromitos".



"He hablado con mucha gente durante este tiempo y me han dicho lo mejor sobre las condiciones que encontraré en el equipo y en el campeonato", complementó el "Pollo", quien reveló una charla que tuvo con su ex entrenador en el cuadro cruzado, Gustavo Poyet, quien hoy está a cargo de la selección griega.



Al respecto, el criollo indicó que el estratego "me habló con las mejores palabras sobre Atromitos y las instalaciones que tiene, que me ayudarán a mejorar lo máximo posible como jugador".



Por último, sostuvo que "quiero agradecer a la dirigencia del equipo que hizo todo lo posible para que yo viniera a Atromitos, porque sé que fue una tarea muy difícil, pero también al entrenador, que me eligió para reforzar al plantel esta temporada".



Previo a su arribo al fútbol helénico, Valencia fue vinculado con Palermo, Eibar y Al Tai de Arabia Saudita, pero por diversos motivos, ninguna de las operaciones logró materializarse.

PURANOTICIA