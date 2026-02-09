FIFA sancionó a Colo-Colo por una deuda con Estudiantes de La Plata por el traspaso de Javier Correa

El elenco de Macul tiene 45 días para cumplir con la sanción, ya que en caso de no hacerlo se expone a la prohibición de inscribir jugadores por hasta tres mercados de pases.
Un inesperado golpe recibió este lunes Colo-Colo de parte de la FIFA, organismo que castigó al conjunto popular por una deuda con Estudiantes de La Plata por el traspaso de Javier Correa.
El ente rector del fútbol mundial aceptó parcialmente el reclamo presentado por el cuadro "pincharrata", obligando al "Cacique" a cancelar $266.666 dólares, cifra cercana a los 228 millones de pesos chilenos.
Sobre ese monto se suma un 5% de interés anual desde el 11 de junio al 11 de julio de 2025, más otro 5% correspondiente al periodo desde el 12 de junio hasta la fecha de pago efectivo.
Como si todo esto no bastara, los albos también tendrán que abonar otros $180.000 dólares (alrededor de 154 millones de pesos chilenos) por concepto de penalidad contractual.
El elenco de Macul tiene 45 días para cumplir con la sanción, ya que en caso de no hacerlo se expone a la prohibición de inscribir jugadores por hasta tres mercados de pases.
