Fernando Díaz aclara su estado de salud tras someterse a una cirugía: "Sentí un dolor espantoso"

El director técnico de Deportes Concepción, Fernando Díaz, salió a aclarar los rumores respecto de su estado de salud luego que se reportara que fue sometido a la extracción de su vesícula, después de haberse ausentado en los entrenamientos del elenco penquista a inicios de semana.

En entrevista con La Tercera, el entrenador detalló que "tuve un problema que pensé que era gastrointestinal. Sentí un dolor espantoso en la madrugada del lunes".

"Me fui a urgencias, ahí me estabilizaron en la noche y con los exámenes de la mañana determinaron que el problema estaba en la vesícula y que había que operarme", añadió.

Pensando en el encuentro de este fin de semana en calidad de visita con Deportes La Serena, el experimentado estratego sostuvo que "estoy en convalecencia, pero vine a entrenar, obviamente con las debidas precauciones".

Asimismo, el adiestrador del conjunto lila informó que "por ahora viajo. Estoy con el dolor normal de una intervención laparoscópica, pero espero ir evolucionando con el transcurso de la semana".

En caso de que Díaz no esté en condiciones de dirigir, el cuerpo técnico estaría liderado por su ayudante, Gerardo "La Vieja" Reinoso.

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