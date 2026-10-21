Preocupación en Deportes Concepción: Fernando Díaz fue intervenido quirúrgicamente

Preocupación en Deportes Concepción. El técnico del cuadro penquista, Fernando Díaz, encendió las alarmas por su estado de salud tras ausentarse de los entrenamientos del club durante esta semana.

Así lo dio a conocer en las últimas horas el medio Sabes Deportes, que aseguró que el estratega "está pasando por un tema de salud" y que Carlos Reinoso ha asumido su lugar al frente de los entrenamientos.

El citado medio agregó que todo indica que el "Nano" no estaría presente en el partido de este sábado 24 de octubre ante Deportes La Serena, en el estadio La Portada, encuentro que marcará la reanudación del Campeonato Nacional.

En tanto, cercanos al adiestrador contaron al sitio Redgol qué "tuvo una descompostura y ayer (martes) lo operaron, le sacaron la vesícula. Pero ya está bien, ya salió del sanatorio, está en su casa y yo creo que mañana o pasado ya se va a reintegrar a los entrenamientos, pero está bien".

Cabe consignar que la situación de salud de Díaz se suma a las tensiones que ha enfrentado con la directiva durante el último mes, luego de que dirigentes del conjunto lila se reunieran con Francisco Meneghini para supuestamente ofrecerle el cargo de director técnico de cara a la próxima temporada.

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