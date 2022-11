Felipe Flores jugador clave de Magallanes: "Hoy le dimos una alegría a esta gente y a un club con tanta historia"

36 largos años tuvieron que pasar, pero finalmente este martes Magallanes consiguió su anhelado regreso a la división de honor del fútbol chileno, tras superar a Deportes Recoleta por 2-0.

Una de las figuras del elenco albiceleste a lo largo de la campaña fue el ex delantero de Colo Colo, Felipe Flores, quien aportó con siete goles para la "Academia", que además está clasificada para la final de Copa Chile.

Sobre el logro conseguido esta tarde, Flores resaltó en diálogo con TNT Sports que "luchamos todo el año por esto y fuimos un equipo muy regular. Estoy contento por este sueño que estoy viviendo con Magallanes, después de 36 años que el club no estaba en Primera División".

"Hoy le dimos una alegría a esta gente y a un club con tanta historia, merecíamos ser campeones", complementó el atacante, quien la temporada pasada zafó del descenso de milagro junto a Athletic Club Barnechea.

Al respecto, "FF17" declaró que "me tocó vivir las dos caras de la moneda y ahora se me dio la oportunidad de venir acá, un gran plantel, me encontré con un equipo que me adaptó bien desde el primer momento".

PURANOTICIA