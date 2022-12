Federación de Marruecos reclamó a la FIFA por arbitraje ante Francia: "Privó a la selección de dos penales evidentes"

Marruecos fue la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022 al convertirse en la primera selección africana en la historia en llegar a semifinales. Sin embargo, el sueño de alcanzar una inédita final se acabó al caer ante Francia por 2-0 en semifinales.

El cotejo tuvo una jugada polémica que pudo cambiar la historia, cuando a los 25', con triunfo parcial para los galos por 1-0, Sofiane Boufal fue derribado en el área por Theo Hernández. Pero el árbitro mexicano César Ramos no vio penal y cobró falta en favor del elenco europeo.

Por eso, la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) realizó este jueves un reclamo formal ante la FIFA ante el que consideró "injusto" arbitraje del juez azteca.

En la carta, sostuvo que Ramos "ha privado a la selección nacional de dos penales evidentes según los especialistas en el arbitraje".

Además, reclamó contra los encargados del VAR: "Al mismo tiempo, nos mostramos sorprendidos de que no se hiciera uso de la sala VAR y que no hubieron sido alertada. La Real Federación Marroquí de Fútbol afirma que no dudará en defender los derechos de nuestra selección, pidiendo equidad en la adopción de las medidas necesarias ante la injusticia arbitral practicada a la selección marroquí en su partido contra la selección francesa, en la semifinal".

(Imagen: @fifaworldcup_es)

PURANOTICIA