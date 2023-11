Federación Atlética de Chile abrirá investigación por grave denuncia de Poulette Cardoch

Gran revuelo causó este martes la acusación realizada por Poulette Cardoch, quien a través de una carta publicada en redes sociales apuntó sus dardos al entrenador del equipo de relevo 4x400 metros por su ausencia en Santiago 2023.

"El entrenador del relevo, sin avisar nada, y sólo dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta). No se me dio ninguna razón de peso concreta. Sólo se me dijo que 'veía mejor a las otras', excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento", aseguró.

Luego agregó que "jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marca objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular. Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días, por parte del entrenador del relevo".

A raíz de lo expuesto por la corredora, la Federación Atlética de Chile decidió abrir una investigación interna para aclarar lo sucedido en los Juegos Panamericanos recién pasados.

"Ante el hecho denunciado, se acordó revisar el caso con la Comisión de Atletas este jueves 9 de noviembre, con el propósito de reunir los antecedentes del caso y conocer los argumentos que nos aseguren el debido proceso en beneficio de los afectados", detallaron mediante un comunicado.

En la misma línea, aseguraron que la entidad "cuenta con una Comisión de Ética, la Comisión del Decreto 22 y la propia Comisión de Atletas, todos entes independientes, quienes finalmente conocerán el caso y propondrán las acciones disciplinarias que correspondan".

Además, señalaron que "el Directorio de la Atlética Chilena no ampara ningún tipo de situaciones que perjudiquen el normal desarrollo de sus atletas, sus entrenadores y dirigentes, por lo que este caso será evaluado en su mérito e impondrá las sanciones establecidas en nuestros reglamentos".

Por último, apuntaron que "asumiremos nuestra responsabilidad liderando la investigación de los hechos denunciados, que sin duda empañan el éxito conseguido por los deportistas y entrenadores en estos Juegos".

(Imagen: @fotografiadeportiva)

PURANOTICIA