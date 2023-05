Expulsan a un hombre del estadio del PSG por asistir con polera de Palestino

Una inédita situación se vivió recientemente en el Parc des Princes, estadio del Paris Saint Germain, que implicó la expulsión del recinto de un sujeto que portaba la camiseta del club chileno Palestino, por razones aún desconocidas.

La situación fue captada por otro asistente al reducto parisino, y posteriormente viralizada por los cibernautas en redes sociales. "Expulsado del Parque de los Príncipes por su camiseta de Palestina", señaló un usuario que ya suma casi 500 mil reproducciones en el video en cuestión.

De inmediato, muchos fanáticos del fútbol comenzaron a reprender la acción tomada por la seguridad presente en el recinto, y a discutir sobre una posible causa, que hasta el día de hoy sigue sin conocerse.

Cabe recordar que el elenco chileno no solo posee un nexo con el pueblo palestino por el nombre, pues siempre ha dado a conocer los distintos hechos que han afectado al estado del próximo oriente en su histórico conflicto geopolítico con Israel.

Ante este hecho inaudito, los tetracolores decidieron comenzar a buscar información sobre el desconocido fanático del fútbol, que curiosamente no posee nacionalidad chilena. "Help us find him. Aidez-nous à le retrouver. ¡Thanks for wearing our shirt!", escribieron en Twitter.

