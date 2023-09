Exdirector de Azul Azul se lanza en picada contra Michael Clark y lo califica de "pelele, títere, palo blanco"

Universidad de Chile vive toda una crisis que se profundizó tras la derrota ante Deportes Copiapó, con la que sumó ocho partidos sin conocer el triunfo.

Por eso, el ambiente en el conjunto estudiantil está bastante tenso, y un ex director de la concesionaria que administra al club, como es José Joaquín Laso, se lanzó con todo contra Michael Clark, presidente de Azul Azul.

A través de redes sociales, el abogado calificó al timonel como "pelele, títere, niño de los mandados, mudo, humbertito, palo blanco, etc.".

Pero no se quedó ahí, y en diálogo con radio ADN afirmó que "no es el real director de esta orquesta, porque da declaraciones para un lado, después se desdice, no es un tipo con el que uno hable y tenga fundamentos futbolísticos para estar a la cabeza de una institución como esta".

"No hay nadie que se haga cargo de lo que está pasando, a mí me aburrió, me dio rabia, que nadie habla, hablando cuando ganan y ahora que llevamos ocho fechas sin ganar, Pellegrino sale a dar la cara, tiene bastante razón en gran parte de lo que dice, aunque también gran culpable de lo que está pasando, pero nadie más habla, nadie más explica", añadió.

