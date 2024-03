Ex DT de Albania por próximo amistoso: "Chile no puede pensar que será un rival fácil"

Falta un día para que la Selección chilena enfrente a Albania en Italia, por el debut de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la Roja y en el primero de dos amistosos en esta fecha FIFA de marzo.

Uno que se refirió al cotejo fue el técnico italiano Gianni de Biasi, ex DT de Albania y que clasificó a ese combinado por primera vez a una Eurocopa. Además, dirigió a Alexis Sánchez en el Udinese.

En ese sentido, en entrevista con La Tercera, el estratego expresó: "Este es un equipo con mucha calidad, tiene un montón de futbolistas que juegan en Italia, muchos jugadores en la liga italiana, que tienen muy buena experiencia. Han subido mucho de nivel como equipo. Creo que es bastante difícil para cualquier otra rival. Yo no sé cuál es el nivel de ahora de Chile, no sé si el 'Niño Maravilla' jugará, si está en la convocatoria".

"Bueno está Kristjan Asllani, quien juega en Inter de Milán, pero muy poco, tal como sucede con Alexis. No es el más importante para mí, pero tiene la posibilidad de un crecimiento grande, es un creador de juego que se instala un poco más retrasado. Trabaja mucho con el balón, lo puede hacer en largo o en corto. Pierde muy poco la pelota, pero no es solo el jugador destacado. También está Ylber Ramadani del Lecce, un mediocampista muy importante; además del zaguero central Berat Djimsiti del Atalanta, quien es el capitán y aporta seguridad en el fondo. Cuando yo tenía la selección no había jugadores tan importantes como ahora, no teníamos un plantel de este nivel", añadió.

Además, agregó: "No sé el nivel de Chile, no lo conozco en este momento, no lo he seguido. Pero creo que como Chile tal vez ha hecho cosas importantes en Sudamérica, en la Copa América, pero no puede pensar que todo será fácil ante un equipo como Albania".

Sobre el tocopillano, sostuvo: "Es cierto, pero Alexis se encuentra bastante bien, físicamente. Pero tiene que entender que ya no es el niño que debe solucionar todas las cosas dentro de la cancha. Porque al chileno no le gusta ser uno más, un actor secundario, le gusta ser la figura del equipo. Es un jugador que necesita más confianza, cosas así. Ya es mayor, pero necesita de más cariño, más consideración de todos. Pero todo pasa por lo que le guste o lo que quiera más a Alexis. Si quiere ganar más títulos se puede quedar en Inter. Siempre es un equipo que peleará los primeros lugares, pero veremos cuánto pueda jugar. Milán es una ciudad bonita para vivir. Aunque se puede ir a cualquier club, donde quiera, condiciones tiene para eso".

PURANOTICIA