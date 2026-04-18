Everton y Universidad de Chile empataron en el Sausalito en un partido sin goles

Universidad de Chile mantuvo el tranco irregular que ha exhibido a lo largo de la temporada y en otra deslucida presentación ofensiva, firmó un amargo empate sin goles ante un defensivo Everton en el estadio Sausalito, en el marco de la décima fecha de la Liga de Primera.

Ambos equipos llegaban a este partido golpeados después de sus derrotas en la fecha pasada, con los azules inclinándose ante un Ñublense que los privó de acercarse a la parte alta del torneo; y los viñamarinos manteniéndose cerca de la zona de descenso luego de perder con Deportes La Serena.

Mientras el dueño de casa solo tuvo que hacer pequeños ajustes en la formación, Fernando Gago se vio obligado a varios modificaciones en el once estelar de los azules debido a la plaga de lesiones que lo obligaron a recurrir a jugadores como los juveniles Diego Vargas y Agustín Arce, además del cuestionado delantero Juan Martín Lucero.



Al margen de una evidente ocasión de gol hilvanada entre Braian Martínez y Alan Medina en el inicio del cotejo (5'), fue el cuadro estudiantil el que estuvo más cerca de abrir la cuenta en una intensa primera mitad donde prácticamente monopolizó las llegadas de peligro, aunque fue incapaz de superar al portero Ignacio González.



Lucas Assadi (12'), Javier Altamirano (18'), Lucero (25') y Arce (37') fueron los protagonistas de las aproximaciones más claras para el elenco universitario, que era ampliamente superior a su adversario, el cual reclamó un penal de Gabriel Castellón sobre Martínez que para fortuna del cancerbero fue anulado por un offside previo (43').

En el arranque del complemento, Matías Zaldivia rozó la apertura de la cuenta con un cabezazo que sacaron desde la línea (50') en lo que fue un espejismo en medio de una segunda fracción carente de emociones. Recién en el 77' se animaron los locales y cuando parecía que podían festejar la conquista de Cristian Palacios, el VAR detectó un milimétrico fuera de juego e invalidó la jugada.

La escuadra laica trató de romper la igualdad en los momentos finales del compromiso, pero "Nacho" González tapó el tiro libre que sirvió Maximiliano Guerrero (80') y cerca del término del tiempo reglamentario, Javier Altamirano probó con un zurdazo que le sacó astillas al palo (85').

De esta manera, el Romántico Viajero firmó una deslucida igualdad que lo dejó apenas en el sexto lugar con catorce puntos, seis menos que el líder Deportes Limache. Por su parte, el conjunto ruletero subió al décimo puesto con doce unidades.

Ahora, Universidad de Chile se alista para uno de sus desafíos más importantes del año cuando reciba el próximo sábado a las 18:00 a Universidad Católica en una nueva edición del clásico universitario. Everton, en tanto, enfrentará a Cobresal a partir de las 17:30 del domingo 26.



Everton

Ignacio González; Valentín Vidal, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berrios, Joaquín Moya; Julián Alfaro (Lucas Soto, 57'), Alan Medina, Braian Martínez (Emiliano Ramos, 45'); Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 57'). (DT: Walter Ribonetto)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 88'), Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Diego Vargas (Felipe Salomoni, 72'); Israel Poblete, Agustín Arce (Lucas Barrera, 72'), Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero (Vicente Ramírez, 63'), Lucas Assadi (Ignacio Vásquez, 63'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA