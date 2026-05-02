Everton y Palestino empatan 2-2 en Sausalito y complican sus opciones en la Copa de La Liga

Con la urgencia de sumar una victoria para conservar sus opciones de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga, Everton (3 puntos) y Palestino (1) se enfrentaron en el arranque de los duelos de revancha del certamen.

La necesidad de ambos conjuntos radicaba en el escenario actual del grupo C, donde dos escuadras se han consolidado y se perfilan para disputar el primer puesto: O’Higgins, con 7 unidades, y Deportes Limache, con 5.

Frente a este panorama, la igualdad 2-2 concretada en el estadio Sausalito terminó siendo un resultado que no generó alegría en ninguna de las dos veredas.

Durante los primeros pasajes, el compromiso se mostró trabado y casi carente de emociones, hasta que un cambio de ritmo alteró repentinamente el trámite.

Fue el elenco de colonia el que logró adelantarse en el marcador hasta quedar 2-0 arriba. Primero, mediante un espectacular tanto de volea obra de Gonzalo Tapia a los 20 minutos, y luego a través de un lanzamiento penal ejecutado por Ronnie Fernández, situación que en definitiva hizo reaccionar a los viñamarinos.

Cuando el reloj marcaba exactamente los 45 minutos, Cristian Palacios acortó las cifras gracias a un muy bien ejecutado tiro libre. A partir de ese instante, el dueño de casa se volcó decisivamente para buscar dar vuelta el partido.

El encuentro, derechamente, pasó a activarse en modo local.

Sin embargo, ni el dominio de las acciones, ni los cambios, ni siquiera las oportunidades generadas le sirvieron de mucho a Everton.

La escuadra local apenas consiguió rasguñar el empate mediante un cabezazo de Diego Oyarzún cuando el partido ya estaba por terminar.

Por ello, nadie celebró tras el pitazo final. No cabía esa reacción.

Ficha del partido:

Everton (2): Esteban Kirkman; Óscar Opazo (Nicolás Montiel, 46’) (Julián Alfaro, 80’), Valentín Vidal, David Oyarzún, Vicente Fernández; Lucas Soto, Joaquín Moya, Nicolás Baeza (Benjamín Berrios, 46’), Emiliano Ramos (Braian Martinez, 71’); Alan Medina; Cristian Palacios (Santiago Londoño, 71’). DT: Walter Ribonetto.

Palestino (2): Sebastián Salas; Antonio Ceza (Ian Garguez, 78’), José Bizama, Fernando Meza, Jason León; Dilan Salgado (César Munder, 66’), Julián Fernández, Gonzalo Tapia (Sebastián Gallegos, 66’); Martín Araya (Bryan Carrasco, 66’), Ronnie Fernández e Ian Alegría (Nicolás Meza, 55’). DT: Guillermo Farré.

Torneo: Copa de la Liga (Fecha 4) Grupo C.

Estadio: Sausalito.

Goles: Gonzalo Tapia (P, 20’), Ronnie Fernández (P, 39’) de penal, Cristian Palacios (EV, 45’) de tiro libre y Diego Oyarzún (EV, 85’).

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

Público: 3.196 personas.

PURANOTICIA