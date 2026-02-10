Everton denuncia ante la ANFP a U. La Calera por infringir la norma de extranjeros

Unión La Calera podría perder de manera insólita la punta de la Liga de Primera luego de una denuncia presentada por Everton, a raíz del partido que disputaron en la jornada inicial y que ganaron los pupilos de Martín Cicotello por la cuenta mínima.

Es que de acuerdo a radio ADN, los "ruleteros" acusaron a su rival de que en un momento del cotejo, llegaron a tener seis extranjeros en cancha: Nicolás Avellaneda, Rodrigo Cáseres, Kevin Méndez, Juan Manuel Requena, Francisco Pozzo y Axel Encinas. Este último ingresó en el 59' y recién 13 minutos después fue reemplazado Pozzo, infringiendo a priori el artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026.

"En la planilla de alineación del partido se podrá incluir un máximo de seis jugadores extranjeros, no considerándose como tal hasta a un jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024. Sin perjuicio de lo anterior, solo podrán estar en cancha en todo momento un máximo de cinco jugadores extranjeros más el jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024", reza la normativa.

Según los viñamarinos, Encinas no estaría inscrito como jugador de las divisiones inferiores del elenco "cementero", mientras que los caleranos argumentan que el futbolista "ya no ocupa un cupo de extranjero, ya que pasó dos años ocupando una plaza en el fútbol joven de la institución".

El Tribunal de Disciplina citó al conjunto calerano para la sesión de la próxima semana y en caso de acoger la demanda auriazul, se les concederá la victoria por 3-0.

Sin embargo, desde el citado medio advirtieron que el golpe podría ser aun mayor para Unión La Calera, ya que repitió esta misma fórmula en el triunfo sobre Cobresal, por lo que podría terminar sin puntos en el certamen.

