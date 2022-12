"Estamos devastados": Selección de Estados Unidos lamentó muerte de periodista durante Qatar 2022

La selección de Estados Unidos emitió un comunicado respecto al fallecimiento del periodista deportivo Grant Wahl, que perdió la vida en Qatar mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos.

"Los fanáticos del fútbol y del periodismo de la más alta calidad sabían que siempre podríamos contar con Grant para ofrecer historias perspectivas y entretenidas sobre nuestro juego y sus principales protagonistas: equipos, jugadores, entrenadores y las muchas personalidades que hacen que el fútbol se diferencia de cualquier deporte", partieron expresando, junto con lamentar el hecho.

Luego, recordaron que "en los Estados Unidos, la pasión de Grant por el fútbol y el compromiso de elevar su perfil en nuestro panorama deportivo jugó un papel principal para ayudar a aumentar el interés y el respeto por nuestro hermoso juego".

"Tan importante, la creencia de Grant en el poder del juego para promover los derechos humanos fue, y seguirá siendo, una inspiración para todos. Grant hizo del fútbol la obra de su vida, y estamos devastados de que él y su escritura brillante ya no estén con nosotros", dijeron.

En ese sentido, enviaron sus "más sinceras condolencias a la esposa de Grant, Dr. Celine Gounder, y a todos sus familiares, amigos y compañeros en los medios. Y agradecemos a Grant por su tremenda dedicación e impacto en nuestro juego en los Estados Unidos. Su escritura y las historias que contó vivirán".

Colegas del profesional aseguran que el reportero se encontraba en el sector de prensa del Lusail Stadium cuando se desplomó sobre su silla. Pese a recibir asistencia médica en el lugar, su cuerpo no aguantó y terminó por fallecer.

El lunes, el comunicador se había referido a su delicado estado de salud en su sitio web: "Creo que mi cuerpo finalmente colapsó. Tres semanas durmiendo muy poco, con mucho estrés y demasiado trabajo pueden dejarte así. Lo que había sido un resfrío durante los últimos 10 días se convirtió en algo más serio durante la noche del partido de EE.UU. contra Países Bajos, y siento que mi pecho llegó a un nuevo nivel de presión y molestias".

No obstante, su hermano Eric aseguró que fue asesinado: "Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano simplemente haya muerto. Creo que fue asesinado. Y sólo pido cualquier ayuda. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo".

