Entrenador de Deportes Limache cuestiona candidatura de su presidente a la ANFP

Víctor Rivero, director técnico de Deportes Limache, líder de la Liga de Primera, no escondió su molestia hacia el mandamás del cuadro rojinegro, César Villegas, quien anunció que se presentaría como candidato para la presidencia de la ANFP.

En diálogo con radio ADN, el estratego expresó que "lo de César es una decisión personal y no sé si habrá sido una amenaza. Nosotros consideramos que no era el momento indicado para hacerlo, por todo lo que faltaba para la elección".

"Nosotros queríamos mantener el bajo perfil, como ha sido hasta ahora, y tratar de seguir enfocados. No es fácil, pero yo tengo que preocuparme de hacer rendir a los jugadores de la mejor forma posible", añadió el adiestrador del elenco cervecero.

En la misma conversación, el DT destacó la gran campaña del equipo limachino, diciendo que "estoy muy contento por la respuesta de los muchachos, por cómo se desenvuelven como equipo. Hay un entendimiento cada vez mejor, ofrecemos variantes tácticas y hemos logrado una sólida defensa. Eso es total mérito de los jugadores".

Respecto a las claves que los tiene en la cima del torneo, el entrenador del Tomate Mecánico apuntó que "sabemos que en ofensiva nuestros delanteros te pueden hacer daño cuando se encuentran, pero también les pedimos el sacrificio. Hay un sacrificio importante de parte de Jean Meneses, Daniel Castro, Joaquín Montecinos y Gonzalo Sosa".

Además, Rivero aseguró que estar lejos de los reflectores de la prensa nacional también ha contribuido al buen presente del club. "Nosotros estamos fuera de Santiago y jugamos en una ciudad donde no somos locales. Creo que eso nos ha ayudado, porque estamos lejos de las luces", cerró.

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