¡En la mira de Inglaterra!: El "Vicho" Pizarro despierta el interés del Brighton tras su noche soñada

Un agónico triunfo por 2-1 frente a Sarmiento tuvo como gran figura al mediocampista nacional Vicente Pizarro. Durante la jornada del pasado domingo, el jugador se transformó en el héroe de Rosario Central, instancia donde además logró matricularse con su primer gol desde que arribó al fútbol argentino.

El destacado rendimiento que ha exhibido el seleccionado nacional en el cuadro "canalla" lo mantiene haciendo noticia. Según reveló un sitio partidario del club rosarino, el buen nivel del volante chileno habría despertado un supuesto interés directamente desde la Premier League, apuntando específicamente al Brighton & Hove Albion como el equipo tras sus pasos.

Al abordar el presente del ex Colo-Colo, el medio denominado TransferCanalla detalló la situación afirmando: "Este club compró a Facundo Buonanotte. Fueron a ver al chileno justo el día que hizo un gol".

En esa misma línea, la publicación añadió que emisarios pertenecientes al conjunto británico estuvieron presentes observando el partido ante Sarmiento, duelo exacto en el que el mediocampista anotó su primer tanto.

Bajo este escenario, se abre la posibilidad de que Pizarro pueda dar un tremendo salto en su carrera futbolística, lo que significaría la oportunidad de arribar por primera vez al balompié europeo.

PURANOTICIA